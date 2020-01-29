Kobe Bryant 92. Oscar Ödül Töreni’nde unutulmayacak
2017'de çektiği Sevgili Basketbol adlı kısa filmiyle Oscar kazanan NBA yıldızı Kobe Bryant, 2020 Oscar Ödülleri'nde anılacak.
Bu yıl 92’ncisi gerçekleştirilecek Oscar Ödülleri’nde NBA yıldızı Kobe Bryant unutulmadı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, Türkiye saatiyle 9 Şubat’ı 10 Şubat’a bağlayan gece Los Angeles'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak olan 2020 Oscar Ödülleri’nde Bryant’ın onurlandırılmasını planlıyor.
Kobe Bryant’ın geçen yıl hayatını kaybeden yıldızlar arasında bir yapımcı olarak Oscar töreninin 'In Memoriam' kısmına dahil edilip edilmeyeceği ya da ayrı olarak ne şekilde anılacağı belirsiz.
Bryant'ın hayranlarının büyük çoğunluğu onu basketbol sahasındaki benzersiz başarılarıyla hatırlarken, o aynı zamanda yazdığı ve seslendirdiği 2017 yapımı otobiyografik animasyon şeklindeki kısa filmi Sevgili Basketbol’un (Dear Basketball) Oscar ödüllü yapımcısıydı.
Bryant, basketbolu bıraktıktan sonra emeklilik yılında yazdığı “Sevgili Basketbol” mektubuna kısa bir film çekmişti. İşte o mektubunda yazanlar:
“Sevgili Basketbol,
Babamın çoraplarını yuvarlayıp maç sayısı attığımı hayal ettiğim andan itibaren sana aşık oldum.
Sana her şeyimi verecek kadar derin bir aşk bu.
Zihnim ve bedenimden ruhuma kadar…
Asla tünelin sonunu görmedim.
Her sahada, her kötü top sonrası yukarı aşağı koşmaya devam ettim
Sen bir heyecan istedin, ben sana kalbimi verdim.
Çünkü çok daha fazlasıyla geldi.
Kan ter içinde oynadım…
Mücadele beni çağırdığı için değil,
Sen beni çağırdığın için…
Her şeyi senin için yaptım.
Çünkü biri, senin bana yaşadığımı hissettirdiğin gibi hissettiriyorsa yapman gereken budur.
Sen altı yaşında bir çocuğa Lakers hayalini verdin.
Ve seni bu yüzden her zaman seveceğim.
Ama seni bu kadar saplantıyla sevemeyeceğim daha fazla
Bu sezon, benim verebileceğim son şey
Kalbim yaralanmalara dayanabilir
Aklım eziyeti kaldırabilir
Ancak vücudum elveda demenin zamanı geldiğini biliyor."