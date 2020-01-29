Kobe Bryant 92. Oscar Ödül Töreni’nde unutulmayacak

Bryant, basketbolu bıraktıktan sonra emeklilik yılında yazdığı “Sevgili Basketbol” mektubuna kısa bir film çekmişti. İşte o mektubunda yazanlar:

“Sevgili Basketbol,

Babamın çoraplarını yuvarlayıp maç sayısı attığımı hayal ettiğim andan itibaren sana aşık oldum.

Sana her şeyimi verecek kadar derin bir aşk bu.

Zihnim ve bedenimden ruhuma kadar…

Asla tünelin sonunu görmedim.

Her sahada, her kötü top sonrası yukarı aşağı koşmaya devam ettim

Sen bir heyecan istedin, ben sana kalbimi verdim.

Çünkü çok daha fazlasıyla geldi.

Kan ter içinde oynadım…

Mücadele beni çağırdığı için değil,

Sen beni çağırdığın için…

Her şeyi senin için yaptım.

Çünkü biri, senin bana yaşadığımı hissettirdiğin gibi hissettiriyorsa yapman gereken budur.

Sen altı yaşında bir çocuğa Lakers hayalini verdin.

Ve seni bu yüzden her zaman seveceğim.

Ama seni bu kadar saplantıyla sevemeyeceğim daha fazla

Bu sezon, benim verebileceğim son şey

Kalbim yaralanmalara dayanabilir

Aklım eziyeti kaldırabilir

Ancak vücudum elveda demenin zamanı geldiğini biliyor."