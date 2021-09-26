'Kobaylarım vardı' deyip Seksenler Suzan Kardeş itiraf etti! Türkiye'de bir ilki yaptı
TRT 1'de yayınlanan Seksenler dizisinde ve Exxen'deki TOLGSHOW Filtresiz programına çıkan Suzan Kardeş açıklamalarıyla olay oldu.
Şarkıları ve oyunculuğuyla hafızalarda yer edinden usta sanatçı Suzan Kardeş, Hürriyet gazetesinden Zeynep Bilgehan'a ilginç hayat yolculuğunu anlattı. Kardeş bahsettikleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
Sene 1960’lar… Sovyetler Birliği’ne bağlı Yugoslavya’dayız. Bugün bir ülke olan Kosova, o dönemler bir eyalet. Başkent Priştina’nın 100 kilometre uzağındaki Mitoviça şehrinin tepesinde yaşayan Kardeş Ailesi de Kosova’nın Türk kökenli sakinlerinden… Ailenin bir tarafı Konya’daki Karamanoğulları’na dayanıyor. Diğer taraf Manisa’dan. Osmanlı Dönemi’nde Balkan topraklarına geliyorlar.
4. çocuk: Suzan Kardeş, Türk kökenli ailenin beş çocuğundan dördüncüsü olarak dünyaya geliyor. Kendinden büyük üç ağabeyi ve bir de kız kardeşi var. Babası Bedri Bey, Kosova Bölgesi’nin ‘oteller müdürü’ olarak görev yapıyor. Suzan Hanım’ın çocukluğu da kah sokaklarda kah babasının sabit mekanı Yadran Oteli’nde dev tencereler arasında koşturarak geçiyor
Atatürk resmi bulunurdu: "Ayrımcılık yaratmasın diye daha fazla köken detayı ailede konuşulmazdı. ‘Türk aileyiz’ diye bilirdik o kadar…" diyen Kardeş "İmkanlarımız iyiydi. Sokaktan eve gelip, kapının eşiğinden geçtikten sonra dışarıdaki her şey unutulur ve Türkçe konuşulurdu. Duvarda Atatürk resmi bulunurdu. Kuran ezbere bilinir, namaz kılınır ama içki de içilirdi… " dedi.