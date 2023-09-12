Klinikte büyük kavga! İrem derici ile Sevda Dedeman birbirine girdi 1 kişi hastanelik oldu
Şarkıcı İrem Derici ile Dedeman Holding'in eski patronu merhum işadamı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman'ın Nişantaşı'nda bir klinikte kavga ettiği öne sürüldü.
İddialara göre geçen hafta İrem Derici, Nişantaşı'ndaki lüks bir kliniğe gitti. İlerleyen dakikalarda kliniğe Dedeman Holding'in eski patronu merhum işadamı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, fiziki kavgaya dönüştü. Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt, kavganın ayrıntılarını haberinde şöyle anlattı:
Şarkıcı İrem Derici ile merhum Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman'ın, geçen hafta Nişantaşı'daki bir klinikte birbirlerine girdiklerini öğrendim!
Artık aralarında eski bir husumet mi vardı ya da orada birbirlerini kızdıracak bir şey mi yaptılar bilmiyorum ama ciddi bir kavgaya tutuşmuşlar.
Artık aralarında eski bir husumet mi vardı ya da orada birbirlerini kızdıracak bir şey mi yaptılar bilmiyorum ama ciddi bir kavgaya tutuşmuşlar.