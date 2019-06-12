Klima temizliği nasıl yapılır yaz ayları için uzmanlardan klima uyarısı

Ancak dikkat edilmelidir ki doğal olmayan bu serinlik hastalıkların kapısını aralayabilir. Özellikle kalite düzeyi düşük ya da temizliğine dikkat edilmemiş olan klimalar ateş, halsizlik, öksürük gibi belirtiler ile başlayan hastalıklara neden olabilir. Bahsi geçen belirtiler dikkate alınmaz ise hastalık boyutu zatürreye kadar varabilmektedir”