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Klima temizliği nasıl yapılır yaz ayları için uzmanlardan klima uyarısı

Klima temizliği nasıl yapılır yaz ayları için uzmanlardan klima uyarısı

Kalite düzeyi düşük ya da temizliğine dikkat edilmemiş olan klimaların çeşitli rahatsızlıklara yol açabileceğinden bahseden Kulak Burun Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, önemli uyarılarda bulundu.

Klima temizliği nasıl yapılır yaz ayları için uzmanlardan klima uyarısı - Sayfa 1

Klima kullanımına karşı uyarılarda bulunan Opr. Dr. Yusuf Şentürk, az mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklık ve nem oranının günlük yaşantılarını etkilediğini ifade etti. "Günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılan klimalar, benzetme yapmak gerekirse çölde bir vaha olarak görülebilir." diyen Şentürk, konuşmasına şu şekilde devam etti;

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Klima temizliği nasıl yapılır yaz ayları için uzmanlardan klima uyarısı - Sayfa 2

Ancak dikkat edilmelidir ki doğal olmayan bu serinlik hastalıkların kapısını aralayabilir. Özellikle kalite düzeyi düşük ya da temizliğine dikkat edilmemiş olan klimalar ateş, halsizlik, öksürük gibi belirtiler ile başlayan hastalıklara neden olabilir. Bahsi geçen belirtiler dikkate alınmaz ise hastalık boyutu zatürreye kadar varabilmektedir”

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Klima temizliği nasıl yapılır yaz ayları için uzmanlardan klima uyarısı - Sayfa 3

Temizliği aksatılmış klima: Klimanın kaliteli tercihi ve bakımı yapıldığı taktirde astım hastaları, şeker hastaları ve kalp rahatsızlıkları olan kişilere fayda sağlayabildiğini kaydeden Şentürk, , "Temizliği aksatılmış olan klimaların filtreleri içerisinde de barındırdığı bakteriler, solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasına neden olabilmektedir..."

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Klima temizliği nasıl yapılır yaz ayları için uzmanlardan klima uyarısı - Sayfa 4

Akciğer enfeksiyonları..: "Özellikle astım hastaları için büyük tehdit oluşturabilecek olan klima içi bakteri ve mantar sporları hastaların atak geçirmesine ve akciğer enfeksiyonlarına kolayca yol açabilmektedir" şeklinde konuştu. 

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