Klibimdeki 'Ayı' daha ünlü diyen Aleyna Tilki sözlerine son noktayı koydu!

Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla magazin kamuoyunda çok konuşulan şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde "Benim klibimde kullandığım ayı bile, birçok ünlüden daha ünlü" diyerek meslektaşlarını kızdıran söylemlerde bulunmuştu.