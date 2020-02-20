Klibimdeki 'Ayı' daha ünlü diyen Aleyna Tilki sözlerine son noktayı koydu!
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam bir alışveriş merkezinde kardeşi Ayça Tilki ile görüntülendi. Önceki günlerde yaptığı benim klibimdeki ayı bile birçok ünlüden daha ünlü diyerek meslektaşlarını kızdıran Tilki, yeni bir açıklamada daha bulundu.
Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde kardeşi Ayça Tilki ile kameralara takılan genç şarkıcı Aleyna Tilki, basın muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Tilki, açıklamasında "Çok çalışıyorum. Kendimi alışveriş yaparak ödüllendiriyorum" dedi.
Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla magazin kamuoyunda çok konuşulan şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde "Benim klibimde kullandığım ayı bile, birçok ünlüden daha ünlü" diyerek meslektaşlarını kızdıran söylemlerde bulunmuştu.
"Üzerine alınan varsa ünlü değildir": Ayı polemiğine son noktayı koyan Tilki, "Söylediğim sözleri üzerine alınan varsa zaten ünlü değildir. Başka da bir şey söylemiyorum" diyerek yeni bir tartışma konusu çıkardı.
Adı Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan şarkıcı, özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.