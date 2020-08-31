KKTC'de son anketten çarpıcı sonuçlar Doğu Akdeniz gerilimi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankette Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de verdiği mücadeleye büyük destek verdiği ortaya çıktı.
Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj ve sismik araştırma çalışmalarına yüzde 76.8 destek verdi. Destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 13.4 oldu. Gezici Araştırma Merkezi tarafından 4 bin 530 katılımcı ile yüz yüze yaptığı ankete sonuçları açıklandı. 21-23 Ağustos tarihlerinde yapılan ankette halk, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili de görüşlerini ortaya koydu.
Halk Tatar'ı cumhurbaşkanı istiyor
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağı inancını belirten halk, ikinci turda Başbakan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı geçerek Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti. Araştırmaya katılan halkın yüzde 50.8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, yüzde 49.2’si de Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini belirtti.
Araştırma sonucuna göre, KKTC halkı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın beş yıllık performansını başarısız buldu. Akıncı'yı halkın yüzde 54.3'ü başarısız bulurken, başarılı bulanların oranı yüzde 45.7 oldu. KKTC halkı, Akıncı'nın Türkiye ile ilişkileri bozduğuna da inancını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 58.3'ü Akıncı'nın Türkiye ile ilişkilere zarar verdiğini, yüzde 31'i de katkı yaptığını ifade etti.
Ankette, yeni Cumhurbaşkanı'ndan beklentilere yönelik görüşler de ifade edildi. Ankete katılan halkın yüzde 77.1'i yeni Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasını istedi. Beklentiler arasında yeni Cumhurbaşkanı'nın Kıbrıs sorununa çözüm bulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 62,9 oldu. Halkın yüzde 10'u da yeni Cumhurbaşkanı'nın Rumlarla iyi ilişki kurmasını istedi.