KKTC'de son anketten çarpıcı sonuçlar Doğu Akdeniz gerilimi

Kıbrıs Türk halkı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sondaj ve sismik araştırma çalışmalarına yüzde 76.8 destek verdi. Destek vermeyenlerin oranı ise yüzde 13.4 oldu. Gezici Araştırma Merkezi tarafından 4 bin 530 katılımcı ile yüz yüze yaptığı ankete sonuçları açıklandı. 21-23 Ağustos tarihlerinde yapılan ankette halk, 11 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili de görüşlerini ortaya koydu.