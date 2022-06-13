"Kızlarım 12 yaşına gelince beni izleyecekler" diyen Meryem Uzerli'den çarpıcı açıklamalar
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle gönüllere taht kuran, ismini geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, yakalandığı tükenmişlik sendromu nedeniyle Almanya'ya dönmüştü! Berlin'de iki kızını kucağına alan, aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen 38 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı, çarpıcı açıklamalarda bulundu!
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan karakteriyle gönüllere taht kuran, ismini geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Meryem Uzerli, yakalandığı tükenmişlik sendromu nedeniyle Almanya'ya dönmüştü! Berlin'de iki kızını kucağına alan, aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen 38 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı, çarpıcı açıklamalarda bulundu!
Uzun süredir Berlin'de yaşıyordu
Uzun yıllardır Berlin'de yaşayan oyuncu, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.
Söyleşiye katıldı..
Küçük kızının doğumu sonrası ABD'li aşkıyla yollarını ayıran ve kızlarının bakımıyla kendi ilgilenen 38 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında moderatörlüğünü Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı söyleşiye konuk oldu.
Uzerli'den çarpıcı açıklamalar
Uzerli, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında katıldığı söyleşide çarpıcı açıklamalar yaptı. “Kızım henüz dizi ve filmlerimi görmedi. 12 yaşına gelince izleyebilecek” diyerek açıklama yaptı..