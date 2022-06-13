"Kızlarım 12 yaşına gelince beni izleyecekler" diyen Meryem Uzerli'den çarpıcı açıklamalar

Söyleşiye katıldı..

Küçük kızının doğumu sonrası ABD'li aşkıyla yollarını ayıran ve kızlarının bakımıyla kendi ilgilenen 38 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında moderatörlüğünü Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı söyleşiye konuk oldu.