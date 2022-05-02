Kızları kaybolunca bayramları zehir oldu

“Kızımın hayatından endişe ediyoruz”

Baba Soner Varol, “26 Nisan’da kızımız kaçırıldı, bir daha kendisinden haber alamıyoruz. İnşallah kızımızı buluruz. Bu bayramı bayram gibi geçirmeyi temenni ettik ama maalesef olmadı. Şüphelendiğimiz biri var ve çocuğun sosyal medya hesabına baktığımızda garip şeyler görüyoruz ve kızımızı dağa kaçırmasından korkuyoruz” dedi.