Kızıyla gittiği parkta genç kadın hayatının şokunu yaşadı: Beni takip edip...

Colorado'dan Bailey Breedlove, Oklahoma City'deki tema parkı Frontier City'yi ziyaret ettiğinde başına geleceklerden habersizdi. Otistik anne, eğlence parkı Frontier City'de bir park yöneticisi ve polis memuru tarafından kıs şortu nedeniyle ayıplanarak utandırıldığını ve tehdit edildiğini iddia etti.