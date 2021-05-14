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Kızıyla gittiği parkta genç kadın hayatının şokunu yaşadı: Beni takip edip...

Kızıyla gittiği parkta genç kadın hayatının şokunu yaşadı: Beni takip edip...

11 yaşındaki kızıyla tema parkına giden genç kadın, yaşadıklarıyla hayatının şokunu yaşadı.

Kızıyla gittiği parkta genç kadın hayatının şokunu yaşadı: Beni takip edip...

Colorado'dan Bailey Breedlove, Oklahoma City'deki tema parkı Frontier City'yi ziyaret ettiğinde başına geleceklerden habersizdi. Otistik anne, eğlence parkı Frontier City'de bir park yöneticisi ve polis memuru tarafından kıs şortu nedeniyle ayıplanarak utandırıldığını ve tehdit edildiğini iddia etti.

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Kızıyla gittiği parkta genç kadın hayatının şokunu yaşadı: Beni takip edip...

11 yaşındaki kızıyla parkı ziyaret eden anne Bailey Breedlove, kadın polis memuruyla, giydiği şortun çok kısa olduğuyla ilgili tartışma yaşadığını anlattı.

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Kızıyla gittiği parkta genç kadın hayatının şokunu yaşadı: Beni takip edip...

Yaşananları kayıt altına alan Bailey, tartışma görüntülerini hem Facebook hem de TikTok'ta paylaştı ve gözyaşlarına boğuldu.

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Kızıyla gittiği parkta genç kadın hayatının şokunu yaşadı: Beni takip edip...

"Yaşadığım deneyim travmatikti" diyerek öğleden sonra 17.00 sularında parka kızıyla birlikte geldiğini ve girişte hiçbir sorun çıkmadığını söyledi.

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