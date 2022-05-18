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Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Özge Özpirinçci'nin bebeği bakın kime benziyor: Şaka yapıyorsunuz

Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Özge Özpirinçci'nin bebeği bakın kime benziyor: Şaka yapıyorsunuz

Bebeğiyle ilk kez kameralara yansıyan Özge Özpirinçci, 6 aylık olan kızının yüzünü gösterdi

Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Özge Özpirinçci'nin bebeği bakın kime benziyor: Şaka yapıyorsunuz

Yaklaşık 8 yıldır aşk yaşadığı 38 yaşındaki Burak Yamantürk ile geçen sene eylül ayında evlenen 36 yaşındaki Özge Özpirinçci , 1 Aralık'ta da kızı Mercan'ı kucağına almıştı.

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Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Özge Özpirinçci'nin bebeği bakın kime benziyor: Şaka yapıyorsunuz

Mutlu birliktelikleri süren çift, ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

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Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Özge Özpirinçci'nin bebeği bakın kime benziyor: Şaka yapıyorsunuz

İlk kez anne olma sevincini yaşayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan bir rahatsızlığını dile getirmişti.

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Kızının yüzünü ilk kez gösterdi! Özge Özpirinçci'nin bebeği bakın kime benziyor: Şaka yapıyorsunuz

Kızının uykusunun bölünmesinden şikayetçi olan Özge Özpirinçci, trafikte yüksek ses çıkaran sürücülere isyan etmişti.

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