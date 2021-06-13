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Kızının yatak odasına giren anne hayatının şokunu yaşadı! Dünyası başına yıkıldı

Kızının yatak odasına giren anne hayatının şokunu yaşadı! Dünyası başına yıkıldı

Düğün arifesinde 26 yaşındaki gelin adayının yatak odasına giren anne hayatının şokunu yaşadı.

Kızının yatak odasına giren anne hayatının şokunu yaşadı! Dünyası başına yıkıldı

Rusya'da 26 yaşındaki Marina Pankratova ile nişanlısı turizm acentası sahibi Alexander Voronin düğünleri için geri sayıma geçmişti. Düğün hazırlıklarını sürdüren genç kadın gelinliğini bile almıştı.

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Kızının yatak odasına giren anne hayatının şokunu yaşadı! Dünyası başına yıkıldı

Nişanlı çift, Moskova'daki bir dairede birlikte yaşamaya başlamıştı

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Kızının yatak odasına giren anne hayatının şokunu yaşadı! Dünyası başına yıkıldı

Bir sabah Alexander Voronin'in annesi eve gelip yatak odasına girdiğinde hayal bile edemeyeceği bir vahşetle karşılaştı.

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Kızının yatak odasına giren anne hayatının şokunu yaşadı! Dünyası başına yıkıldı

26 yaşındaki Marina Pankratova'nın vücudu onlarca yerinden bıçaklanmıştı, ev kan gölüne dönmüştü.

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