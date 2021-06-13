Kızının yatak odasına giren anne hayatının şokunu yaşadı! Dünyası başına yıkıldı
Düğün arifesinde 26 yaşındaki gelin adayının yatak odasına giren anne hayatının şokunu yaşadı.
Rusya'da 26 yaşındaki Marina Pankratova ile nişanlısı turizm acentası sahibi Alexander Voronin düğünleri için geri sayıma geçmişti. Düğün hazırlıklarını sürdüren genç kadın gelinliğini bile almıştı.
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Nişanlı çift, Moskova'daki bir dairede birlikte yaşamaya başlamıştı
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Bir sabah Alexander Voronin'in annesi eve gelip yatak odasına girdiğinde hayal bile edemeyeceği bir vahşetle karşılaştı.
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26 yaşındaki Marina Pankratova'nın vücudu onlarca yerinden bıçaklanmıştı, ev kan gölüne dönmüştü.
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