Kızının düğününde ortaya çıkmıştı! Acun Ilıcalı'nın eski eşi evlendi!

1988 yılında 19 yaşında evlenen Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ, 5 sene evli kalmış ve 1993 yılında boşanmışlardı. İkilinin evliliklerinden bir kızları var. Kamera önünde pek görüntülenmeyen Seda Başbuğ, dün akşam iş insanı Orhun Yazıcı ile evlendi. Başbuğ'u Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı da yalnız bırakmadı.