Kızının düğününde ortaya çıkmıştı! Acun Ilıcalı'nın eski eşi evlendi!
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi olan Seda Başbuğ, dün akşam bir süredir beraber olduğu Orhun Yazıcı ile evlendi.
1988 yılında 19 yaşında evlenen Acun Ilıcalı ve Seda Başbuğ, 5 sene evli kalmış ve 1993 yılında boşanmışlardı. İkilinin evliliklerinden bir kızları var. Kamera önünde pek görüntülenmeyen Seda Başbuğ, dün akşam iş insanı Orhun Yazıcı ile evlendi. Başbuğ'u Acun Ilıcalı'dan olan kızı Banu Ilıcalı da yalnız bırakmadı.
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Aile arasında düzenlenen nikah töreniyle evlenen Başbuğ, ip askılı balık model gelinliği, sade makyaj ve saçıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Seda Başbuğ, 2016 senesinde dünya evine giren kızı Banu Ilıcalı'nın düğününde eski eşi Acun Ilıcalı'nın eski eşleri Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile karşılaş hatta fotoğraf çektirmişlerdi.
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Subaşı, Seda Başbuğ ile çektiği fotoğrafı Instagram hesabından da yayınlamıştı.
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