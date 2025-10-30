Kızının ' ölsün' mesajları sonrası oğlu Tuğberk hakkında şok iddia! Güllü ölmeden 3 ay önce...
Yalova’da Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Olayın ardından Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız hakkında ortaya atılan iddialar gündemden düşmüyor. Gülter’e ait olduğu öne sürülen WhatsApp mesajlarının ortaya çıkmasının ardından, Yağız’ın annesine şiddet uyguladığı iddiaları yeniden gündeme geldi.
26 Eylül 2025’te Yalova’da bir apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta kızı ve arkadaşıyla vakit geçiren ünlü sanatçı Güllü pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yağız hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekiyor.
Güllü’nün patronu Ferdi Aydın, olay sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunarak kızı Tuğyan Ülkem Gülter’i cinayetle suçladı.
Aydın’ın sunduğu deliller arasında, Gülter’in annesi hakkında “N’olur bir şey yap, bu kadın ölsün, senin çevren çok” ifadelerinin yer aldığı mesajlar da bulunuyor.
OĞLUNA YÖNELİK ŞİDDET İDDİASI
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter hakkında ise yeni bir iddia ortaya atıldı.