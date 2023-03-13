Kızını öldürüp televizyonda aramıştı! Birçok kişiyle cinsel birliktelik yaşadım o da...'

Öz kızını öldürüp televizyona çıkan annenin koğuş arkadaşı yaşananları anlattı. Kadının ifadesine göre, Gamze'nin annesi 'Birçok kişiyle birlikte oldum. Gamze de bunları gördü. Eğer görmeseydi, bilmeseydi o zaman kendisini de beni de yakmazdı' dedi. Ayrıca Gamze'nin annesinin delil karartmayı nereden öğrendiği de belli oldu.