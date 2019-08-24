Kızını GPS ile takip edip öldürmüştü ortaya çıkan ayrıntı şoke etti
Boşanma aşamasında olduğu eşine ulaşmak için doktor kızının arabasını GPS ile takip ettikten sonra çarpıp yoldan çıkaran ve tabancayla kızını öldüren baba Mustafa Ali Y'nin eşine ulaşmak için 2 araca daha GPS takıp takip ettiği belirlendi.
Anne Gülden Y'nin avukatı Berna Menteş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklu olan zanlının Balıkesir'de yargılanacağını, iddianamenin hazırlık aşamasında olduğunu, sanığın en ağır cezayı alması için çaba harcayacaklarını belirtti. Babanın boşanma aşamasındaki eşine zarar vermek için hem kızını hem de tanımadığı 2 aracı GPS ile takip ettiğini ifade eden Menteş, şöyle konuştu:
"Zanlı aynı zamanda başka araçları da yine aynı yöntemle takip ettiğini beyan etti. Antalya'da sözde, eşinin bindiğini söylediği 2 araca daha internetten aldığını ifade ettiği GPS cihazını yerleştirmiş. O araçları da cep telefonu üzerinden takip etmiş. Bununla ilgili savcılık özel hayatın gizliliğini gözeterek soruşturma başlattı"
"Gülnur'a zarar verebileceğini hiç düşünmedim: Menteş, GPS ile ilgili faturaların zanlının İzmir'deki evinde bulunduğunu ayrıca evde silah ve pompalı tüfek de ele geçirildiğini aktardı. Gülden Y. ise 1985 yılında 15 yaşındayken evlendiği Mustafa Ali Y'den, yaşadığı birçok olayın ardından ayrı yaşamaya başladığını ve boşanma davası açtığını, kızının yanına Antalya'ya yerleştiğini, daha sonra Havran'a geçtiğini anlattı.
Antalya'dan yanına gelmek için yola çıkan kızından haber alamaması üzerine durumu jandarmaya, emniyete bildirdiğini ve kızının kaza yaptığının söylendiğini, daha sonra ise olayı öğrendiğini dile getiren Gülden Y, şunları kaydetti: