Kızını beslemek için başladı şimdi hedefi Tüm Türkiye'ye satmak

Körfez ilçesi Dikenli Mahallesi’nde oturan Mehtap Demirci'nin, 2012 yılında 6 aylık kızı Dilara için organik sanıp satın aldığı yumurtaların çiftlik yumurtası çıkması, hayatını değiştirdi. Demirci, bunun üzerine kızını organik yumurtayla besleyebilmek için 10 tavuk satın aldı.