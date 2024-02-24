Kızını 6 yaşında evlendiren İsmailağacı Gümüşel'e verilen ceza az bulundu! Yeniden yargılanacak
İSTANBUL Bölge Adliye Mahkemesi, Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında iken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmesi davasında verilen cezaları az bularak kararı bozdu. Gümüşel, eşi ve Kadir İstekli yeniden yargılanacak.
İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., ailesi tarafından henüz 6 yaşındayken babasının bir müridiyle evlendirildiğini söyleyerek şikâyetçi olmuştu.
Türkiye’nin gündemine oturan davada Yusuf Ziya Gümüşel ve eşi Fatıma Gümüşel ile H.K.G. ile evlendirilen mürit Kadir İstekli’ye dava açıldı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi davayı geçen yıl ekim ayında karara bağladı.
‘Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan Kadir İstekli’ye 30 yıl, babası Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
İstinaf cezayı az buldu
H.K.G.’nin avukatlarının itirazı üzerine karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen 20. Ceza Dairesi, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını hem esas hem de usul yönünden bozdu.