Kızın saçına dokundu iddiası sonrası ortalık karıştı hasta yakınları doktora tekme tokat saldırdı
Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor hasta yakınları tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı ve arbede anları kameralara anbean yansırken, yüzü kanlar içinde kalan doktor tedavi altına alındı. Şişli polisi tarafından gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay dün saat 01.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeşil alanda görevli asistan doktor Mertcan Y., hasta yakınları tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğradı.
Ortalığın karıştığı kavgaya müdahale eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, doktora yumruk atan 2 şahıs polis noktasına götürüldü. Saldırı ve arbede anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından hastanedeki çalışanların “beyaz kod” vermesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, doktora saldıran M.E.Ş. (17) ve Burak Ş.yi (27) gözaltına aldı. Öte yandan aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzünden kırıklar oluşan doktor tedavi altına alındı.
"Kendisini sosyal medya hesabından ekledim"
Öte yandan yaşanan olayla ilgili detaylar da ortaya çıktı. Kardeşleri tarafından hastaneye getirilen Betül Ş.‘nin (24) verdiği ifadede, “Diş ağrısı için fazla ağrı kesici aldığımdan dolayı ağabeyim Burak ve kardeşim Muhammet Eren ile birlikte hastaneye geldim. Doktor Mertcan ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik.