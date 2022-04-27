Kızımın kakasını yedim dedi Erhan Yazıcıoğlu'nun anlattıkları şok etti!
Yılların deneyimli tiyatro oyuncusu ve sunucusu Erhan Yazıcıoğlu'nun kızı Begüm'ün bebekliğine dair anlattıkları, özellikle yaptığı itiraf duyanların ağzını açık bıraktı.
Erhan Yazıcıoğlu yılların tecrübeli oyuncularından biri. Hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dur bi dinle' programında kızının nasıl kakasını yediğini anlatınca Armağan Çağlayan şoklara girdi.
Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yaptığı "Dur bi dinle" programının yeni bölüm konuğu usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu oldu.
90'lardaki "Seç Bakalım" yarışması ile ünlenen oyuncu son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana'nın babasına hayat verdi. Ayrıca "Çatı Katı Aşk" dizilerinde de rol aldı. Ayrıca sinemada ve reklamlarda sesi ile hayat veriyor.
Fakat usta oyuncu Yazıcıoğlu bu kez, "Dur bi dinle" programındaki ilginç açıklamasıyla gündeme geldi.