Kızımın kakasını yedim dedi Erhan Yazıcıoğlu'nun anlattıkları şok etti!

90'lardaki "Seç Bakalım" yarışması ile ünlenen oyuncu son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana'nın babasına hayat verdi. Ayrıca "Çatı Katı Aşk" dizilerinde de rol aldı. Ayrıca sinemada ve reklamlarda sesi ile hayat veriyor.