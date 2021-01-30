'Kızımı sevgilileriyle yatağa alıyor' diyen Sezer İnanoğlu'nun eski eşi ilk kez konuştu
Yeşilçam'ın Sezercik'i olarak tanınan Sezer İnanoğlu, eski eşi Mehtap Meral hakkında skandal iddialar öne sürdü. Mehtap Meral Baykasoğlu, o iddialara ilk kez cevap verdi.
Sezercik lakabıyla bilinen Sezer İnanoğlu ve esi eşi Mehtap Meral Baykasoğlu arasında sular durulmazken velayet davası için kılıçlar çekildi. Sezer İnanoğlu'nun velayet davası açmasının ardından eski eşi Mehtap Meral Baykasoğlu için söyledikleri gündeme bomba gibi düşmüştü.
12 yaşındaki görme engelli kızlarının istismara uğradığı iddiasında bulunan Sezer İnanoğlu, şunları anlatmıştı:
''Kızımın anlattığına göre; annesinin evine getirdiği bazı erkek arkadaşları, ona elle tacizde bulunmuş. Bunlar beni diri diri mezara soktu.''
''Ben kızım için yaşıyorum. Onu cehennemden kurtarmak için mücadeleye devam edeceğim. Bu bir babanın çığlığıdır.''
Mehtap Meral İnanoğlu ise avukatı aracılığıyla iddiaları reddetti. Avukat Semra Yıldız, bir basın açıklaması yayınlayarak Sezer İnanoğlu'na dava açacaklarını belirtti. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: