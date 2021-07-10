Kızımı Oda Camdaki Kız Masumlar Apartmanı... Gülseren Budayıcıoğlu 'dizilerinin şifresi'ni verdi!
Kitaplarından uyarlanan diziler fırtına gibi esiyor... Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu, izlenme rekoru kıran dizilerin başarısının altında yazan sırları ve hayata dair yansımalarını kaleme aldı.
Yazdığı tüm kitaplar satış rekorları kırıyor. Eserlerinden uyarlanan televizyon dizileri rating'leri altüst ediyor. Herkes onun anlattığı hikâyeleri konuşuyor. Psikiyatrist Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, kaleme aldığı hikâyelerle her kesimden insanın “ruhuna” dokunuyor. Budayıcıoğlu bugün Hürriyet'te yayınlanan yazısında kitaplarından uyarlanan her bir dizisinin neden bu kadar sevildiğinin sırrını verdi.
2021 yeni dizi sezonunda "Kral Kaybederse" adlı kitabından uyarlanacak dizi ile şiömdiden gözler Gülseren Budayıcıoğlu'na çevrildi. Budayıcıoğlu "Tesadüf deyip geçtiğimiz pek çok şey aslında tesadüf değildir. Bize çocukluk acılarımızın bir benzerini yaşatacak kişileri gözünden tanır ve gider ona aşık oluruz. Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize." diye başladığı yazısında kitaplarında işlediği başta olmak üzere hayata dair her duyguya ilişkin şu sözleri aktardı:
"Yıllardır her gün akşama kadar birbirinden çok farklı insanların hayat hikâyelerini dinlerken, kimselere göstermedikleri içdünyalarının rengârenk dehlizlerinde gezinirken insan eğer çok ister, çok dikkat eder ve kulak kesilirse, bir zaman sonra çok uzaktan da olsa hayatın sesini duymaya, onun kendine has bir dili ve matematiği olduğunu görmeye başlıyor.
Doğduğumuz evlerin, yaşadığımız geçmişin, yakın ilişkilerimizin geleceğimizi nasıl şekillendirdiğini, doğduğumuz evlerde bize öğretilen katı çocukluk inançlarımızın, o evlerde aldığımız yaraların eline kalemi alıp kaderimizi nasıl bir bir yazdığını bir anda görüveriyor insan.