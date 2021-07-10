Kızımı Oda Camdaki Kız Masumlar Apartmanı... Gülseren Budayıcıoğlu 'dizilerinin şifresi'ni verdi!

2021 yeni dizi sezonunda "Kral Kaybederse" adlı kitabından uyarlanacak dizi ile şiömdiden gözler Gülseren Budayıcıoğlu'na çevrildi. Budayıcıoğlu "Tesadüf deyip geçtiğimiz pek çok şey aslında tesadüf değildir. Bize çocukluk acılarımızın bir benzerini yaşatacak kişileri gözünden tanır ve gider ona aşık oluruz. Hayat onu kendi ellerimizle buldurur bize." diye başladığı yazısında kitaplarında işlediği başta olmak üzere hayata dair her duyguya ilişkin şu sözleri aktardı: