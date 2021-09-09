Kızımı arkadaş çevresi öldürdü! Cemile Şenel'in annesinden yürek burkan sözler
İSTANBUL Sultangazi'de 6. kez evden kaçan 17 yaşındaki Cemile Şenel, 5 kişiyle kaldığı evde koltuk altından vurularak öldürüldü. Cenazesi bir hastanenin önüne atıldı. "Kızımı, arkadaş çevresi öldürdü" diyen Cemile'nin annesi Neval Şenel'den ailelere can yakıcı uyarılar geldi.
Cemile Şenel henüz 17 yaşındaydı. Babasız büyümüştü, 8 yaşından bu yana yetiştirme yurdundaydı. Geleceğe yönelik hayalleri vardı. İyi bir yaşam sürmek, ailesini hep bir arada tutmak istiyordu. Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Sultangazi’deki bir evde koltuk altından vurularak ağır yaralandı. ‘Arkadaşlarım’ dediği 5 kişi tarafından ölmek üzereyken apartmanın kapısına bırakıldı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polise tam 6 kez kayıp başvurusu yapan Neval Şenel, kızını pazartesi günü sessiz sedasız toprağa verdi. Neval Şenel, yaşadıklarını Hürriyet'e şöyle anlattı: “Kızım 2 yaşındayken eşim bizi terk etti. Onu babasız büyüttüm."
"Cemile 8 yaşındayken arkadaşlarının yüzünden sürekli evden kaçıyordu. Onlardan uzak dursun diye 2012 yılında Manisa’da Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yurduna yerleştirdim. Sık sık yanına gidiyordum ya da o geliyordu."
"15 gün kadar önce yurttan izin alarak yanıma geldi. ‘Arkadaşlarımla buluşacağım’ dedi. İzin verdim ama geri dönmedi."