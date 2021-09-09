Kızımı arkadaş çevresi öldürdü! Cemile Şenel'in annesinden yürek burkan sözler

Cemile Şenel henüz 17 yaşındaydı. Babasız büyümüştü, 8 yaşından bu yana yetiştirme yurdundaydı. Geleceğe yönelik hayalleri vardı. İyi bir yaşam sürmek, ailesini hep bir arada tutmak istiyordu. Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Sultangazi’deki bir evde koltuk altından vurularak ağır yaralandı. ‘Arkadaşlarım’ dediği 5 kişi tarafından ölmek üzereyken apartmanın kapısına bırakıldı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.