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Kızılırmak nehrinden su içen 5'i çocuk 14 kişi zehirlendi

Kızılırmak nehrinden su içen 5'i çocuk 14 kişi zehirlendi

Kırıkkale'de Kızılırmak nehrinden su içtikten sonra zehirlenen aynı aileden 5'i çocuk 14 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kızılırmak nehrinden su içen 5'i çocuk 14 kişi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 5'i çocuk 14 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve istifra şikayetiyle Karakeçili Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 

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Kızılırmak nehrinden su içen 5'i çocuk 14 kişi zehirlendi

Zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan aile bireyleri, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

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Kızılırmak nehrinden su içen 5'i çocuk 14 kişi zehirlendi

Aile üyelerinin, Kızılırmak'tan su içtikten sonra rahatsızlandıklarını söyledikleri öğrenildi.

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Kızılırmak nehrinden su içen 5'i çocuk 14 kişi zehirlendi

Tedavi altına alınan 14 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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