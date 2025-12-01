KIZILELMA’nın vuruşu dünyada büyük ses getirdi! "Türkiye semalarında tarih yazıldı"

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA ile Sinop atış alanında gerçekleştirilen testin insansız bir savaş uçağının jet motorlu hedefi hava-hava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçmesi, dünya basınında birçok ajans ve haber sitesi tarafından bildirildi.