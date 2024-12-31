Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten şok sözler! Eski sevgilisine hakaretler yağdırdı, lanet okudu
Yayınlanan her bölümüyle izleyicilerde büyük merak uyandıran Kızılcık Şerbeti dizisinde ‘Nilay’ karakterine hayat veren Feyza Civelek'ten eski sevgilisine ağır sözler geldi.
Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde ‘Nilay’ karakterini canlandıran Feyza Civelek, özel hayatıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyor.
Kariyeri boyunca yalnızca annesi Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı projelerde rol alan Civelek için sık sık torpil iddiaları ortaya atılıyor.
Aldatıldığını itiraf etmişti
Bir yıldır aşk yaşadığı işletmeci Alican Kurt'tan ayrıldığını açıklayan Civelek, geçtiğimiz haftalarda aldatıldığını itiraf etmişti.
"Karaktersiz biriymiş"
Ünlü oyuncu, "Birçok kadının yaşadığı ihanet sebebiyle ben de erkek arkadaşım ile ayrılık kararı aldım. Karaktersiz birisiymiş, demek ki doğru tanıyamamışım. İyi ki de böyle oldu ve ben yakaladım. Aksini düşünmek istemiyorum" demişti.