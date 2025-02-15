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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten kötü haber

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten kötü haber

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle gündemden düşmeyen Feyza Civelek'ten korkutan haber geldi. Civelek, talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kırdı. İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten kötü haber

Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Feyza Civelek, hem kariyeriyle hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten kötü haber

Son zamanlarda özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek'ten hayranlarını korkutan haber geldi. 

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten kötü haber

Sosyal medya hesabından talihsiz bir kaza geçirdiğini duyuran Feyza Civelek'in alçılı kolu sevenlerini üzdü.

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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten kötü haber

Alçılı kolunu paylaştı

Kolunu kırdığını takipçilerine duyuran Civelek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik."

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