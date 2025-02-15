Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten kötü haber
Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle gündemden düşmeyen Feyza Civelek'ten korkutan haber geldi. Civelek, talihsiz bir kaza geçirerek kolunu kırdı. İşte detaylar...
Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Feyza Civelek, hem kariyeriyle hem de açıklamalarıyla gündemden düşmüyor.
Son zamanlarda özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Feyza Civelek'ten hayranlarını korkutan haber geldi.
Sosyal medya hesabından talihsiz bir kaza geçirdiğini duyuran Feyza Civelek'in alçılı kolu sevenlerini üzdü.
Alçılı kolunu paylaştı
Kolunu kırdığını takipçilerine duyuran Civelek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Kolumu kırdım. Görünmez kaza... Yine nazara geldik."