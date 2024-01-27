Kızılcık Şerbeti'nin 'Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'den kötü haber

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, 61 yaşındaki Tanrıöğen bir süredir halsizlik, denge kaybı ve hafıza güçlüğü gibi sorunlar yaşıyordu. Yapılan muayenelerde ağır bir diyet yaptığı için vücudunun tuzsuz kaldığı belirtilen usta oyuncunun şikayetleri son bir hafta içinde iyice arttı. Apar topar hastaneye kaldırılan Settar Tanrıöğen’in beyin filmi çekildi ve beynindeki bir damarda kanama tespit edildi.