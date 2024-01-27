Kızılcık Şerbeti'nin 'Abdullah'ı Settar Tanrıöğen'den kötü haber
Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Settar Tanrıöğen'den hayranlarını üzecek haber geldi. Dizide 'Abdullah' karakterine hayat veren Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Kötü haberi rol arkadaşı Ebru Destan duyururken usta oyuncu ameliyata alındı.
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterine yaşam veren ve Bir Demet Tiyatro, Vavien gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi. Tanrıöğen acil ameliyata alındı.
Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, 61 yaşındaki Tanrıöğen bir süredir halsizlik, denge kaybı ve hafıza güçlüğü gibi sorunlar yaşıyordu. Yapılan muayenelerde ağır bir diyet yaptığı için vücudunun tuzsuz kaldığı belirtilen usta oyuncunun şikayetleri son bir hafta içinde iyice arttı. Apar topar hastaneye kaldırılan Settar Tanrıöğen’in beyin filmi çekildi ve beynindeki bir damarda kanama tespit edildi.
Dün gece 01.00’de ameliyata alınan Settar Tanrıöğen’in operasyonu 2 saat sürdü. Sabah uyanan ve kendini iyi hissettiğini belirten oyuncunun bir hafta dinleneceği öğrenildi. Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’nin son bölümünde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılmıştı.
22 Ekim 1960 yılında Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan Settar Tanrıöğen, 90'lı yıllarda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen'nin de oynadığı Bir Demet Tiyatro'da oynadığı Saldıray Abi karakteri ile tanındı.