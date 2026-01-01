Kızılcık Şerbeti'nden ani ayrılığı olay olmuştu! Sıla Türkoğlu'nun kazancı dudak uçuklattı

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden apar topar ayrılmasıyla gündem olan ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, hem veda kararı hem de ortaya çıkan reklam kazancıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.