Kızılcık Şerbeti'nde Nursema krizi! Yeni sezon afişinde neden yok?
Geçe sezonun en çok izlenen dizilerinden Kızılcık Şerbeti'nin yarın yayınlanmaya başlayacak yeni sezonu öncesi yayınlanan afişi tartışma konusu oldu. Dizinin, kadına şiddetle mücadele konusunda sosyal medyada bir simgeye dönüşen 'Nursema' karakterinin afişte yer almaması tepki çekti.
Show Tv'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti‘nin ikinci sezonu yarın başlıyor. Gold Film‘in iddialı dizisinin dün yayınlanan yeni sezon afişi ise sosyal medyada gündem oldu.
Sırayla soldan sağa Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Müjde Uzman‘ın yer aldığı afişte gözler özellikle Nursema ve Umut rollerine hayat veren Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz‘ı aradı.
'NURSEMA NEDEN YOK' TEPKİSİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; geçen seneye performanslarıyla ve karakterlerinin hikayesiyle damga vuran ikilinin, özellikle kadına şiddete karşı duran duruşuyla sosyal medyada büyük bir popülarite yakalayan "Nursema" karakterinin afişte yer almaması tepki çekti.
Yapım şirketi, bu sezonun ilk afişi kurgulanırken geçen yılki afişte yer isimlere yer verildiği belirterek, herkesin olduğu ikinci bir afişin daha yayınlanacağını açıkladı.