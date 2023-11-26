Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah'ın başörtüsü olay oldu
Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın Amerika'dan gelecek arkadaşını canlandıracak kişi Farah Zeynep Abdullah olacak.
Gold Film imzalı dizi, güçlü kadrosu ile büyük dikkat çekiyor. Ketche(Hakan Kırvavaç)'nin yönettiği Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşını canlandıracak.
Dizide Dilruba karakterine hayat verecek olan Abdullah, diziye bir bölümlük konuk oyuncu olarak katılacak. Haberi sosyal medya hesabından 'Sürpriz' notuyla paylaşan Abdullah, gelen tepkiler üzerine, 'Gerçek mi, değil mi, Photoshop mu? Hayır Photoshop değil. Gerçek' diyerek ayrı bir paylaşım yaptı.
Haberin açıklanmasının ardından sosyal medya adeta çalkalandı. Fotoğrafı gören kullanıcılar 'Yanlış mı görüyorum?', 'Bu tam bomba oldu', 'Sen reytingleri şimdi gör', 'Kızılcık Şerbo tam gaz' gibi yorumlarda bulundular.
Öte yandan ünlü oyuncu cesur fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. İşte onlardan bazıları...