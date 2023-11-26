Kızılcık Şerbeti'nde Farah Zeynep Abdullah'ın başörtüsü olay oldu

Dizide Dilruba karakterine hayat verecek olan Abdullah, diziye bir bölümlük konuk oyuncu olarak katılacak. Haberi sosyal medya hesabından 'Sürpriz' notuyla paylaşan Abdullah, gelen tepkiler üzerine, 'Gerçek mi, değil mi, Photoshop mu? Hayır Photoshop değil. Gerçek' diyerek ayrı bir paylaşım yaptı.