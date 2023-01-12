Kızılcık Şerbeti'nde dile düşen sahne! Cenabet cenabet sen yapma bari!
Yeni sezonun başlaması ile birlikte dizilerde art arda ekran macerasına kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle cuma günü ekranlarda adeta reyting savaşı yaşanıyor. Show TV'nin muhafazakar dizisi Kızılcık Şerbeti ise iddialı yapımlar arasına çoktan girdi bile! Sık sık sosyal medyanın diline düşen dizinin bir sahnesi yine gündem oldu. O sahneyi İzleyenler cenabet cenabet sen yapma bari yorumunu yaptı
Yeni sezonda üzerindeki 'ölü toprağını' atan Show TV birbirinden iddialı yapımları ile rakiplerine adeta 'ölmedim' mesajı vermeye devam ediyor. Son dönemlerde büyük ses getiren yapımlarından biri de cuma günü yayınlanan Kızılcık Şerbeti oldu.
Ekran savaşının en yoğun olduğu gün yayınlanan Kızılcık Şerbeti ilk 2 bölümü ile reyting beklentisini karşılamasa da kısa sürede toparlandı ve rakiplerine göz dağı vermeye başladı.
Muhafazakar, zengin ve 'tutucu' bir ailenin oğlunun seküler bir İzmirli ailenin kızı ile evlenmesini konu alan diziyi seyirci tuttu. Reyting listesindeki istikrarlı yükselişiyle kanalın da yüzünü güldüren Kızılcık Şerbeti sık sık sosyal medyanın gündemi olmayı da başarıyor.
Özellikle son günlerde neredeyse her sahnesi ile sosyal medyada gündem olan Kızılcık Şerbeti'nin 11. bölümünde Kıvılcım ve Ömer'in yakınlaşması bölüme damga vurdu.