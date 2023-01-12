Kızılcık Şerbeti'nde dile düşen sahne! Cenabet cenabet sen yapma bari!

Muhafazakar, zengin ve 'tutucu' bir ailenin oğlunun seküler bir İzmirli ailenin kızı ile evlenmesini konu alan diziyi seyirci tuttu. Reyting listesindeki istikrarlı yükselişiyle kanalın da yüzünü güldüren Kızılcık Şerbeti sık sık sosyal medyanın gündemi olmayı da başarıyor.