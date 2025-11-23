Kızılcık Şerbeti'nde bir yeni kriz daha! Doğukan Güngör bu sefer resti çekti
Bir zamanların bomba gibi patlayıp yükselen dizisi Kızılcık Şerbeti, son zamanlarda kadroda yaşanan krizlerle gündeme geliyor. Başrollerin tek tek veda ettiği Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakteri ile dizide olan Doğukan Güngör sosyal medyadan dizinin resmi hesabını takipten çıkınca akla tek soru geldi: Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Güngör'ün neden bu hamleyi yaptığı konusunda farklı iddialar da ortaya atılıyor. İddiaların biri de jenerik krizi...
Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda sular iyice ısındı, ortalık durulmuyor. Geçtiğimiz hafta senaryo gereği ölerek diziye veda eden Sıla Türkoğlu'nun partneri Doğukan Güngör'ü takipten çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında 'öpüşme krizi' yaşandığı iddiaları da ortaya atıldı. Şimdi ise Doğukan Güngör, dizinin Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı. Bakın sebebi neymiş...
Konuya dair konuşmayan Doğukan Güngör ilginç bir hamlede bulundu. Doğukan Güngör, dizinin resmi hesabını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'in Güngör'ün bu hamlesi sosyal medyada gündem oldu. "Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu?" soruları araştırılırken bu hamlenin sebebi ortaya çıktı.
Oyuncudan herhangi bir açıklama gelmezken dizinin hayranları hazırlanan jenerikte isminin yeni partneri Seray Kaya'dan sonra yazılması nedeniyle böyle bir tavır alabileceği iddiasında bulundu.