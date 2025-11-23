Kızılcık Şerbeti'nde bir yeni kriz daha! Doğukan Güngör bu sefer resti çekti

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosunda sular iyice ısındı, ortalık durulmuyor. Geçtiğimiz hafta senaryo gereği ölerek diziye veda eden Sıla Türkoğlu'nun partneri Doğukan Güngör'ü takipten çıkması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında 'öpüşme krizi' yaşandığı iddiaları da ortaya atıldı. Şimdi ise Doğukan Güngör, dizinin Instagram hesabını takip etmeyi bıraktı. Bakın sebebi neymiş...