Kızılcık Şerbeti sorusu: Kızıl gezegen Mars ne zaman 'Kızıl Elma' olacak

Önceki hafta RTÜK’ün “Kızılcık Şerbeti” dizisini yasakladığı günlerde ilginç ve çok önemli bir olay yaşandı.

“Kızıl Gezegen” olarak de bilinen Mars gezegenin yeni bir “Atlas” haritası yayınlandı.

Bu “Atlas’ın” üç yeni özelliği vardı.

BİR ARAP ÜNİVERSİTESİ VE MÜSLÜMAN BİR KADIN

(*) Birincisi Mars gezegenini ilk defa bir bütün ve küre halinde görmemizi sağlıyordu.

(*) İkincisi ise; Müslüman dünyası açısından önemliydi.

Bu tür uzayla ilgili yeni gelişmeler çoğunlukla ABD’de NASA tarafından yapılır ve yayınlanırdı.

Bu Atlas, harita, Müslüman bir ülkenin 2 yıl önce uzaya gönderdiği bir araçtan çekilen 3 bin fotoğrafın özgün bir algoritma ile yanyana getirilmesi ile hazırlanmıştı.

(*) Üçüncü özelliği ise; BAE’nin bu uzay projesinin başında Sarah Al Amiri adlı Müslüman bir kadın vardı.

Evet RTÜK’ün “Kızılcık Şerbeti” dizisini yasakladığı hafta Müslüman

dünyada bu gelişme olmuştu.

“UMUT” BİZİM TOGG’DAN KÜÇÜK BİR UZAY ARACI

Aracın adı “Hope…”

Yani “Umut…”

İki yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri tarafından, Japonya ile ortak bir proje çerçevesinde uzaya gönderildi.

BAE’nin uzaya gönderdiği üçüncü araçtı.

Atlas haritasının yayınlandığı günlerde Türkiye de TOGG adlı otomobilini satışa başladığı için, uzay aracının boyutu hakkında onunla bir karşılaştırma yaparak vereyim.

Hope adlı uzay aracı, İngiliz Mini Cooper araba boyutundaydı.

Yani bizim TOGG’dan epey küçük bir araç diyebiliriz.

Aracın görevi Mars üzerindeki toz ve iklim hareketlerini incelemekti.

Mars’ın yörüngesine girerek, 20 ile 43 bin metre mesafede dolaşacaktı.

Üzerinde bir de gelişmiş kamera vardı.

ÜÇ BİLİMİNSANINI ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Araç başarılı biçimde yörüngeye girdi ve oradan 2 yıl boyunca görüntüler gönderdi.

Bu görüntüler ‘Abu Dabi NYU Üniversitesi’ (New York) bilim insanları tarafından incelenmeye başladığında çok şaşırtıcı bir durum ortaya çıktı.

Fotoğraflar çok netti ve Mars gezegenini tabi renkleri ile çok güzel anlatıyordu.

Bunun üzerine özel bir algoritma geliştirildi ve 3 bin fotoğraf bu algoritma ile yanyana getirilerek, Mars’ın yeni Bir Atlas haritası yapıldı.

DAHA ÖNCE DE HARİTALAR YAPILMIŞTI BUNUN FARKI NE

Aslında Mars’ın haritası çok defalar çıkarılmıştı.

İlki 1890 yılında Percival Lowell isimli Amerikalı bir iş insanının, Arizona’da kurduğu teleskopla çizdiği haritaydı.

Daha sonraki yıllarda NASA’nın gönderdiği çeşitli araçlarla gelen fotoğraflarla çeşitli haritalar yapılmıştı.

Ayrıca Hubble teleskopu ile hazırlanmış haritalar vardı.

Ancak Hubble Mars’ın sadece bir yüzünü görüyordu.

NASA’nın öteki araçları ise Mars’ın çok yakınındaki bir yörüngede dolaştıkları için küresel bir atlas hazırlayamamışlardı.

BAE uzay aracı Hope ise daha yukarda bir irtifada yörüngede uçtuğu için Mars’ı küresel şekilde gören çok net ve doğal renklerine çok yakın bir atlas haritasını çıkarmayı başardı.

Şimdi gelelim günlük meselelere…

Gerçi seçim hengamesi içinde pek dikkatimizi çekmeyebilir ama yine de deneyeyim…

Soru şu;

Müslümanlar şimdiden yazılmaya başlanan “Mars tarihine” nasıl mı geçecek?

Atlas'ın kelime anlamı da şu:

” Dünyanın, bir ülkenin fiziksel ve siyasal coğrafyasıyla, ekonomi, tarih gibi konularda toplu ve tutarlı bilgi vermek amacıyla biraraya getirilmiş haritalar kitabı…”

İki ay önce Kültür Bakanlığı’nın restore edip düzenlediği Rami Kışlası’ndaki Fatih Sultan Mehmet’in şahsı kitaplığını gezerken bir atlas dikkatimi çekmişti.

Büyük Sultan yeryüzünün atlas haritaları ilme yakından ilgiliydi.

Acaba seçim öncesi “Cumhuriyet’in 100’ncü yılını” geri plana itmek için ortayla “Türkiye Yüzyılı’nda”, ülkemizin Mars atlasındaki yeri ne olacak?

MARS ATLAS HARİTASINDA TERRA KIZIL ELMA NİYE YOK

Üç günden beri Abu Dabi Üniversitesi’nin yayınladığı atlas haritayı inceliyorum.

Üzerine işaretlenmiş isimleri tek tek okuyorum:

“Arabia Terra…”

“Hellas Planitia”

“Terra Promethei”

“Libya Montes…”

Ama hiç “Terra Kızıl Elma”, “Terra Ergenekon” görmedim.

Acaba var da; Mars’ın önümdeki atlasında görünmeyen tarafında mı kaldı…

Yoksa biz Türkler, Mars’ı Kızıl Elma ilan edip, fethettikten sonra mı o isimlerin yerlerine Türkçelerini koyacağız…

Tabii Mars’a ilk Cami’yi kim inşa edecek meselesi var ki, Araplar epey mesafe kattetti.

Acele etmezsek, Mars’ta Hristiyanlara ait bir toprağı fethettikten sonra, bir kiliseyi, elde kılıç camiye çevirmek kalacak…

MARS HARİTASININ ALTINDAKİ ÜÇ İSİM

İlginç bir dönem yaşıyoruz değil mi

Bu yeni Mars haritasının altında üç imza var:

Abdullah Al Ateqi, Dimitra Atri ve Dattaraj B.Dhuri…

Bir Arap iki Hint asıllı öğretim üyesi.

Bu atlas haritanın yayınlandığı hafta “Terra Turkiye’ye” baktım.

İktidar övündüğü son savaş araçlarını art arda seçim meydanına sürüyor:

Önce “TGC Anadolu…” Dünyanın ilk SİHA uçak gemisi…

Ardından “Altay” tankı…

Önümüzdeki günlerde ilk savaş jeti…

ARAP RÖNESANSINA DÖNÜŞ VE TÜRK FETİH YÜZYILI MI

İnsan ister istemez düşünüyor…

Araplar bir zamanların “Müslüman Rönesansı” döneminde ileri geçtikleri bilim alanına dönerken…

Biz Türkler de, tarihe adımızı yazdıran “Savaşçılığımıza mı” dönüyoruz.

O zaman bir plan yapalım…

İlk Altay savaş tankı hangi tarihte Mars’a sert iniş yapacak?

Anadolu Siha gemimiz Mars’ın kurumuş “Valles Marinaris’inde” ne zaman demir atacak…

Bence iktidar kazanırsa, TRT seçimden sonra, Mars’ta Arap şeyhlerini, Amerikan büyükelçilerini tokatlayacak sultan dizilerinin senaryolarını şimdiden yazdırmaya başlamalı…

Çünkü sadece yeryüzünde değil, Mars’ta da Türkiye Yüzyılı açılıyor…

İlk hedefimiz Mars’taki Hellas Planitia…