'Kızılcık Şerbeti' dizisi reytinglerde zirvede! İzleyiciden tepki...
SHOW TV’nin, yapımını; Gold Film’in, yapımcılığını; Faruk Turgut’un, senaristliğini; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Özgür Sevimli’nin üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam yayınlanan bölümüyle zirveye yerleşti.
'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de; 7.14 izlenme oranı, 22.40 izlenme payı, Total’de; 6.39 izlenme oranı, 19.97 izlenme payı, AB grubunda ise 5.77 izlenme oranı 21.36 izlenme payı alarak birinci oldu.
Sosyal medyada beğeni toplayan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle yaklaşık 6 saat X’in TT listesinde yer aldı. Bölümde Pembe’nin ölümüne sebep olan Işıl’a “Katil olduğunu biliyorum” yazılı bir notun gelmesi heyecanı doruğa taşıdı.
105'İNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
IŞIL’A GELEN ESRARENGİZ ZARF İZLEYENLERİ ŞOKE ETTİ!
Dizinin yayınlanan bölümünde; Ünal Holding’de, Abdullah’ın koltuğuna oturan Fatih’in değişen tavırları Doğa ile evliliğini çıkmaza sürüklemeye başladı.
Kıvılcım ve Ömer, Doktor Nilgün ve Hakan’ın oğullarının cinayet şüphelisi olarak tutuklandığını öğrendiler. Ömer ve Kıvılcım’ın gözü yaşlı çifte destek olduğu bölümde başarılı oyuncu Mehmet Bilge Aslan dizinin kadrosuna Doktor Hakan rolü ile dahil oldu.