'Kızılcık Şerbeti' dizisi reytinglerde zirvede! İzleyiciden tepki...

Kıvılcım ve Ömer, Doktor Nilgün ve Hakan’ın oğullarının cinayet şüphelisi olarak tutuklandığını öğrendiler. Ömer ve Kıvılcım’ın gözü yaşlı çifte destek olduğu bölümde başarılı oyuncu Mehmet Bilge Aslan dizinin kadrosuna Doktor Hakan rolü ile dahil oldu.