Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosu büyüyor! "Yasemin" karakteri dahil olacak...

Dizinin yapımcısı Gold Film'se "aile ve Türk toplumunun değerlerine bir saldırı olmadığını" belirtip şu açıklamayı yapmıştı: "TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir."