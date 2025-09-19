Kızılcık Şebeti'nin Doğa'sı reklam kazancı ile dudak uçuklattı!

TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Programda konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ; 'Amerika'nın jean markası. Türkiye'de ilk kez bir kadın reklamlarında oynayacak. Sıla Türkoğlu'nun iki yıllık reklam anlaşması 50 milyon TL.' ifadelerini kullandı.