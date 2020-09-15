Kızılay şehidi son yolculuğuna uğurlandı annenin ağıtları yürek yaktı
Türk Kızılayı’nın Suriye’nin El Bab bölgesinde insani yardım dağıtımı sırasında şehit edilen Mehmet Arif Kıdıman'ın annesinin 'yakışıklı oğlum' ağıtları yürekleri yaktı.
Suriye’nin El Bab bölgesinde insani yardım yapmak için görevlendirilen Kızılay Kan Merkezi görevlisi 3 kişinin bulunduğu araca plakası olmayan ve bir araçtan ateş edildi. Olayda 2 Kızılay görevlisi yaralanırken Düzce Kızılay Kan Merkezi’nde görevli Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu.
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Şehidin cenazesi Düzce'deki baba evine getirilirken, annenin 'yakışıklı oğlum' ağıtları yürek yaktı.
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Helallik alınmasının ardından Mehmet Arif Kıdıman’ın cenazesi törenin yapılacağı Merkez Büyük Camii’ye götürüldü.
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