Kızılay şehidi son yolculuğuna uğurlandı annenin ağıtları yürek yaktı

Suriye’nin El Bab bölgesinde insani yardım yapmak için görevlendirilen Kızılay Kan Merkezi görevlisi 3 kişinin bulunduğu araca plakası olmayan ve bir araçtan ateş edildi. Olayda 2 Kızılay görevlisi yaralanırken Düzce Kızılay Kan Merkezi’nde görevli Mehmet Arif Kıdıman şehit oldu.