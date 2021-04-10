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Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Kadın Kolları, sanat ve sosyal sorumluluğu bir araya getirdi.

Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

Arts Club İstabul’da gerçekleşen sanat atölyesi çalışmalarında, hayırsever katılımcılar, ünlü Ressam Özge Gürkan ile resim yapma deneyimi yaşadı.

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Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan, şunları söyledi: Biz sanat çalışmalarımızla dezavantajlı kadın ve çocuklarımıza fon sağlarken savaş yıllarında dahi kurdukları sanat evleriyle dünyaya örnek olmuş Hilali Ahmer kadınlarını yad ediyoruz.



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Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

Kızılay Kadın Kolları’nın sanat ve sosyal sorumluluğu biraraya getiren etkinliğinde kadınlar duygularını tuvale döktü.

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Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu
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