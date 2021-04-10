Kızılay, hayırsever kadınları sanatla buluşturdu

İstanbul Büyükşehir Kadın Kolları Başkanı Nilhan Kösen Ayan, şunları söyledi: Biz sanat çalışmalarımızla dezavantajlı kadın ve çocuklarımıza fon sağlarken savaş yıllarında dahi kurdukları sanat evleriyle dünyaya örnek olmuş Hilali Ahmer kadınlarını yad ediyoruz.





