Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü Sitare Akbaş nişanlandı...
Akasya Durağı dizinde Zeyno karakteriyle hayatımıza giren Sitare Akbaş, ikinci çıkışını ise Kızıl Goncalar dizisinde yakaladı. Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen Akbaş, uzun süredir beraber olduğu Cengiz Orhonlu ile sürpriz bir kararla nişanlandı.
Akasya Durağı dizinde Zeyno karakteriyle hayatımıza giren Sitare Akbaş, ikinci çıkışını ise Kızıl Goncalar dizisinde yakaladı.
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da merak edilen Akbaş, uzun süredir beraber olduğu Cengiz Orhonlu ile sürpriz bir kararla nişanlandı.
NİŞANLANDILAR
Uzun süredir dolu dizgin bir aşk yaşayan ikili, mutluluklarını nişanla taçlandırdı. Özel anlarına dair bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Akbaş, nişan tarzıyla beğeni topladı.
NİŞAN TARZI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Şarkıcı Murat Dalkılıç'la da kısa bir beraberlik yaşayan Sitare Akbaş, gönlünü meslektaşı Cengiz Orhonlu'ya kaptırmıştı.