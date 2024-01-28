Kızıl Goncalar dizisinin Kuran Kursu'nda dayak atan 'Feyza'sı Zehra Kelleci'nin gerçek hali şaşırttı! Feyza Kelleci kimdir?

Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisi daha yayın hayatına başlamadan önce bazı tarikat ve cemaatleri rahatsız etti. RTÜK tarafından ilk bölümünün ardından 2 hafta yayın durdurma ve 9 milyon TL idari para cezası verilen dizi, oyuncularıyla da konuşulmaya devam ediyor.