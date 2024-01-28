Kızıl Goncalar dizisinin Kuran Kursu'nda dayak atan 'Feyza'sı Zehra Kelleci'nin gerçek hali şaşırttı! Feyza Kelleci kimdir?
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisinde 'Feyza' karakterini canlandıran Zehra Kelleci'nin gerçek hayattaki hali şaşırttı. Dizide tesettürlü hali ve Kuran Kursu'na giden çocuğa attığı tokatla çok konuşulan Feyza Kelleci kimdir? Feyza Kelleci nereli? Feyza Kelleci kaç yaşında?
Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı 'Kızıl Goncalar' dizisi daha yayın hayatına başlamadan önce bazı tarikat ve cemaatleri rahatsız etti. RTÜK tarafından ilk bölümünün ardından 2 hafta yayın durdurma ve 9 milyon TL idari para cezası verilen dizi, oyuncularıyla da konuşulmaya devam ediyor.
'Kızıl Goncalar' dizisi 22 Ocak'ta üçüncü bölümüyle izleyicilerle yeniden buluştu ve reytingleri adeta altüst etti. Yarın da dördüncü bölümü yayınlanacak olan diziyi ilgiyle izleyen seyirciler, oyuncuların gerçek hayattaki hallerini de merak ediyor.
O merak edilen oyunculardan biri de 'Feyza' karakterini canlandıran Zehra Kelleci... İlk bölümde tarikat kursundaki bir kız çocuğuna attığı tokat ile çok konuşulan 'Feyza' karakterini genel olarak kötü ve kuzeni Cüneyt'e aşık biri olarak tanıdık...
Daha önce de 'Yüzyıllık Mucize' dizisinde oynayan Zehra Kelleci'nin gerçek hayattaki hali ise şaşırttı. Kelleci'nin Instagram'da paylaştığı fotoğraflar gündemi sallarken, gündem olan o tokat sahnesi şöyleydi: