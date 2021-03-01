Kızıl Gezegen Mars araştırmasından çarpıcı sonuç

Kızıl Gezegen Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'un, geçmişte yekpare bir gök cismi olabileceği bildirildi. Phys.org sitesinin haberine göre, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünden Emir Hüseyin Bagheri liderliğinde yapılan çalışmada, geçmişte bir bütün olan Phobos ve Deimos'un, başka bir cismin çarpması sonucu parçalanarak ayrılmış olabileceği sonucuna varıldı.