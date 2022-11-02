Kızı gerdeğe giriyor annesi damada taktik veriyor! Olmaz olsun böyle adet
Evlenmek, yuva kurmak ülkemizde olduğu gibi dünya üzerindeki birçok ülkede değişmeyen bir gelenek. Evlilik aynı olsa da gelenekler ve adetler coğrafyaya göre farklılık gösterir. Peki daha önce sadece gelin ve damat arasında mahrem kalması gereken gerdek gecesine kızın annesinin girdiğini duydunuz mu?
Evlilik aslında iki insanın hayatını birleştirmesi, aynı yola çıkması demek. Ama bizim ülkemiz de dâhil olmak üzere pek çok ülkede öyle düğün ve gerdek adetleri var ki insan “Buna da gerek var mıydı, yahu!” demeden edemiyor. Ama bu adetleri duyunca ülkemizde şükür edeceksiniz.
Kimi okunduğunda hayretler içinde bırakırken kimi de 'Yok artık, bu kadar da olmaz!' dedirtiyor. Bazılarıysa insanın sabrını zorlayacak cinsten... İşte sizin için derlediğimiz dünyanın en ilginç gerdek gecesi adetleri.
Kolombiya'da gelinin annesi gerdeğe giren çiftin yatağının kenarına oturarak ilk ilişkiye şahitlik ediyor. Hatta hatta zaman zaman damada bile taktik veriyor.
Bosna-Hersek'te evlenme çağına gelmiş gelin adayını isteyen damat adayı, kız evine yemeğe davet ediliyor ve ailenin büyükleri ile söz konusu evlilik hakkında tartışıyorlar. Kızın aile büyükleri damat adayı hakkında bir karara vardıktan sonra kahve ikramına geçiliyor. Şekerli kahve damat adayının evlilik için uygun görüldüğü, sade olması ise damat adayının reddedildiği anlamını taşıyor.