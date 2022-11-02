Kızı gerdeğe giriyor annesi damada taktik veriyor! Olmaz olsun böyle adet

Evlilik aslında iki insanın hayatını birleştirmesi, aynı yola çıkması demek. Ama bizim ülkemiz de dâhil olmak üzere pek çok ülkede öyle düğün ve gerdek adetleri var ki insan “Buna da gerek var mıydı, yahu!” demeden edemiyor. Ama bu adetleri duyunca ülkemizde şükür edeceksiniz.