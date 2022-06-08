Kızgın savaş bitmiyor! Angelina Jolie ve Brad Pitt mahkemelik oldular
Johnny Depp-Amber Heard çiftinin ardından başka bir ünlü çift de gündemde! ayrılmalarının ardından beş sene geçen Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin hukuksal savaşları devam ediyor. Brad Pitt, geçtiğimiz eylül ayında alkol şirketi ve emlak hisselerini Rus iş insanına satan eski eşi Angelina Jolie'yi kendisine zarar vermekle suçluyor.
Brad Pitt'in aile içi şiddet uyguladığı iddası ile beş yıl önce ayrılan Angelina Jolie ve Brad Pitt çifti gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Angelina Jolie'nin alkol şirketi ve emlak hisselerini satma planları, eski eşi Brad Pitt tarafından kendisine açılan bir dava ile engellenmişti.
Ancak bu hukuk mücadelesinin galibi Jolie oldu. 6 çocukları bulunan ikilinin mülk davası, Pitt'in avukatlarından gelen hamleyle şimdi yeni bir sürece giriyor. Brad Pitt, 164 milyon dolarlık malikanedeki yüzde 50'lik hissesini Rus bir iş insanına satan Jolie'yi kendisine kasıtlı olarak zarar vermekle suçladı.
Söylentilere göre Angelina Jolie, 2021 yılında Miraval Şatosu şaraphanesindeki hisselerini Rus votka üreticisi Yuri Shefler'e sattı. Pitt'in avukatları, Jolie'nin ünlü aktöre 'zarar vermek' için bu satışı 'bir yabancıya' gerçekleştirdiğini iddia etti.
'Kötü niyetli tüm kontrolu eline almak istiyor'
Daily Mail'in haberine göre; Rus iş insanının 'kötü niyetli' olduğu ve Pitt'in milyon dolarlık şaraphanesinin tüm kontrolünü üzerine almak istediği düşünülüyor. Jolie'nin, şaraphanenin yarısını Yuri Shefler tarafından yönetilen bir votka şirketine sattığı belirtilirken, bu şirketin Putin rejiminden uzak durmaya çalıştığı ve uluslararası bir güvenirliliğe sahip olduğu ileri sürüldü. Bazı kaynaklara göre Jolie'nin, bu kararının çocuklarının velayetinin yarısının hakim tarafından Brad Pitt'e verilmesiyle alakalı olduğu düşünülüyor.