Kızgın savaş bitmiyor! Angelina Jolie ve Brad Pitt mahkemelik oldular

'Kötü niyetli tüm kontrolu eline almak istiyor'

Daily Mail'in haberine göre; Rus iş insanının 'kötü niyetli' olduğu ve Pitt'in milyon dolarlık şaraphanesinin tüm kontrolünü üzerine almak istediği düşünülüyor. Jolie'nin, şaraphanenin yarısını Yuri Shefler tarafından yönetilen bir votka şirketine sattığı belirtilirken, bu şirketin Putin rejiminden uzak durmaya çalıştığı ve uluslararası bir güvenirliliğe sahip olduğu ileri sürüldü. Bazı kaynaklara göre Jolie'nin, bu kararının çocuklarının velayetinin yarısının hakim tarafından Brad Pitt'e verilmesiyle alakalı olduğu düşünülüyor.