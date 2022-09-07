Kız Kulesi'yle ilgili şok gerçek! Altı aşınmış depremde yerle bir olacaktı Kız Kulesi ne zaman açılacak?
Kız Kulesi'nin yıkıldığı iddialarının ardından yeni gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kız Kulesi'ndeki restorasyon çalışması devam ederken, projeden yeni ayrıntılar ve fotoğraflar da paylaşıldı. Buna göre; olası bir depremde yıkılması beklenen ada zemini kayalarla güçlendirilecek. Kız kulesinde restorasyon tamamlandığında içerisi işte böyle olacak.
İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi ile ilgili tartışmalar devam ederken, restorasyon çalışmaları da sürüyor. Kız Kulesi'nin kubbe kısmının yıkıldığını gösteren fotoğrafların ardından başlayan tartışma sonunda kulenin külah kısmı yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün malzemesine uygun olarak yeniden yapılacağı açıklanmıştı. Kız Kulesi'nde fotoğraftaki renklendirilmiş alanlar yıkıldı ve yeniden aslınauygun olarak yapılıyor.
2500 yıllık tarihe sahip Kız Kulesi 1940'lı yıllarda meydana gelen yangın sonrası restore edilmiş, kulenin külah kısmı betonarme olarak yapılmıştı. Uzmanlar betonarme yapının tarihi yapıya zarar verdiği ve depreme dayanıklı olmadığı konusunda görüş bildirmişti.
Kubbe ahşaptan, direk çelikten
Bakanlık yayımladığı Kız Kulesi restorasyon raporunda yeni ayrıntılara da yer verdi. 1940 yılındaki restorasyon sırasında beton kullanılan bölümler değiştirilecek. Bunun yerine 1800'lü yıllardaki görüntüsüne benzer şekilde kubbe ahşaptan yapılacak. Ayrıca Kule'nin bayrak direği çelik bir direk ile değiştirilecek.
Dipte daha önce yapılan dolgular aşındı
Kulenin, kuruluğu olduğu adanın deniz altındaki bölümünü incelendi. Dalgaların ve dip akıntısı nedeniyle daha önce yapılan dolguların aşıntığı tespit edildi. Kayalarla dolgu yapılıp güçlendirilmesi beklenen yapı görevini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek.