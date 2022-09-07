Kız Kulesi'yle ilgili şok gerçek! Altı aşınmış depremde yerle bir olacaktı Kız Kulesi ne zaman açılacak?

İstanbul Boğazı'nın incisi Kız Kulesi ile ilgili tartışmalar devam ederken, restorasyon çalışmaları da sürüyor. Kız Kulesi'nin kubbe kısmının yıkıldığını gösteren fotoğrafların ardından başlayan tartışma sonunda kulenin külah kısmı yapıdan uzaklaştırıldığı, özgün malzemesine uygun olarak yeniden yapılacağı açıklanmıştı. Kız Kulesi'nde fotoğraftaki renklendirilmiş alanlar yıkıldı ve yeniden aslınauygun olarak yapılıyor.