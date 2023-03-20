Kız Kulesi'nin son hali tartışma konusu oldu! Darmadağın olmuş... İşte restorasyonda son durum
İSTANBUL'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nde süren restorasyon çalışmalarında son durum görüntülendi. Kurulan iskelede çalışmaların sürdüğü görülürken, tarihi yapının çevresindeki görüntü dikkat çekti. Sosyal medyada, "Kız Kulesi darmadağın olmuş" yorumları yapıldı. Adanın üzerindeki alt yapı çalışması için yer altına boruların yerleştirildiği öğrenildi. İşte, Kız Kulesi'nin son hali...
Yapımı milattan önce 410'lu yıllara dayanan İstanbul Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmud döneminde ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
Kız Kulesi restorasyonu danışma kurulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar Han Tümertekin yer alıyor. Ayrıca çalışmalarda İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin uzmanlıklarından da yararlanılıyor.
Kız Kulesi'nde ne zaman restorasyon yapıldı?
Tarihte Kız Kulesi ilk olarak 1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından tahkim edildi. 1509'da meydana gelen ve 'küçük kıyamet' olarak anılan depremde de Kız Kulesi hasar gördü ve onarımı Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirildi. 1690'da da yaşanan deprem sonrası kulede tamir ve onarım yapıldı.