Kız Kulesi'nin son hali tartışma konusu oldu! Darmadağın olmuş... İşte restorasyonda son durum

Kız Kulesi'nde ne zaman restorasyon yapıldı?

Tarihte Kız Kulesi ilk olarak 1453 yılında İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet tarafından tahkim edildi. 1509'da meydana gelen ve 'küçük kıyamet' olarak anılan depremde de Kız Kulesi hasar gördü ve onarımı Yavuz Sultan Selim döneminde gerçekleştirildi. 1690'da da yaşanan deprem sonrası kulede tamir ve onarım yapıldı.