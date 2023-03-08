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Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi! Açlışına çok az kaldı tarih belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi! Açlışına çok az kaldı tarih belli oldu

İstanbul’un incisi Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi.

Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi! Açlışına çok az kaldı tarih belli oldu

 Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi. Ekiplerin, iskelede restorasyon çalışmalarına devam ettiği görüldü.

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Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi! Açlışına çok az kaldı tarih belli oldu

Müze Kart’ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın kaldırılacağı Kız Kulesi’nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.

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Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi! Açlışına çok az kaldı tarih belli oldu

İşte Kız Kulesi'nin son hali...

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Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi! Açlışına çok az kaldı tarih belli oldu
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