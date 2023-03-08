Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi! Açlışına çok az kaldı tarih belli oldu
İhlas Haber Ajansı
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İstanbul’un incisi Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi.
Kız Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi. Ekiplerin, iskelede restorasyon çalışmalarına devam ettiği görüldü.
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Müze Kart’ın geçerli olacağı ve önceden bünyesinde bulunan restoranın kaldırılacağı Kız Kulesi’nin, “Anıt Eser” olarak Mart ayından sonra ziyarete açılması planlanıyor.
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İşte Kız Kulesi'nin son hali...
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