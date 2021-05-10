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Kız kardeşinin uygunsuz pozu cinayete yol açmıştı! Fenomen Ares davasında karar çıktı

Demirören Haber Ajansı
Kız kardeşinin uygunsuz pozu cinayete yol açmıştı! Fenomen Ares davasında karar çıktı

ANTALYA'da, 'Ares' lakabıyla bilinen 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili davada karar çıktı.

Kız kardeşinin uygunsuz pozu cinayete yol açmıştı! Fenomen Ares davasında karar çıktı

Olay, geçen yıl 4 Şubat'ta, Kepez ilçesi Duacı'daki ormanlık alanda meydana geldi. Kadir Ozan Erdal, iddiaya göre, internet sitesinde kız kardeşi H.E.'nin (14) uygunsuz fotoğraflarını gördü. 

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Kız kardeşinin uygunsuz pozu cinayete yol açmıştı! Fenomen Ares davasında karar çıktı

Kadir Ozan Erdal'ın baskı kurduğu kız kardeşi, fotoğrafları internet sitesine, 'Ares' takma adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Şeyhmus Özdemir'in koyduğunu söyledi

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Kız kardeşinin uygunsuz pozu cinayete yol açmıştı! Fenomen Ares davasında karar çıktı

 Kadir Ozan Erdal, durumu babası Veysi Erdal'a anlattı. Diyarbakır'dan Antalya Kepez'e gelen baba- oğul, Özdemir'e reklam filmi çekme bahanesiyle randevu verdi.

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Kız kardeşinin uygunsuz pozu cinayete yol açmıştı! Fenomen Ares davasında karar çıktı

Baba ve oğlu, kafede buluştukları Özdemir'i ormanlık alana götürüp, öldüresiye dövdü ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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