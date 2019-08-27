Kız gibi giyindiriyordu Charlize Theron'un oğlu bu yaşta cinsiyet değiştiriyor
Charlize Theron evlat edindiği oğlu Jackson Theron'u kız gibi giydirdiği için eleştirilerin hedefindeydi, ünlü yıldız oğlunun son halini paylaştı. 'O artık trans' diyen ünlü yıldızın oğlu bakın kaç yaşında...
Hollywood yıldızı Charlize Theron evlatlık oğlunun cinsiyeti ile gündeme oturdu. Evlat edindiği oğlunu kız gibi giydirdiği için eleştirilen, Charlize Theron, oğlu Jackson Theron'ın 'trans birey' olduğunu açıkladı. Charlize Theron, oğlunun son halini sosyal medyada yayınladı.
121
Oğlunun son hali : Oğluna kız kıyafetleri giydirdiği için eleştirilen Theron, ‘trans kız’ olan Jackson’ın elbiseli fotoğrafında yüzünü göstermedi.
221
Theron, çocuklarının fotoğrafını ilk kez, Kasım 2016’DA Dünya Evlat Edinme Günü’nde göstermişti.
321
Oğlunun ilk hali : Güney Afrikalı oyuncu, kız gibi giydirdiği için eleştirilmesine karşı, daha önce verdiği bir röportajda Jackson'ın aslında kız olduğunu söylemişti.
421