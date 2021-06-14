Kız arkadaşıyla motosiklette yer değiştirdi! O gencin yaptığı yanına kalmadı

Polis evinde ulaşamadı ama peşini bırakmadı

Görüntüleri incelemeye alan trafik ekipleri, Çetin’in kullandığı motosikletin plakasının 33 TT 906 olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın adresini tespit eden ekipler, evine gitti ancak Çetin’e ulaşamadı.