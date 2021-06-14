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Kız arkadaşıyla motosiklette yer değiştirdi! O gencin yaptığı yanına kalmadı

Kız arkadaşıyla motosiklette yer değiştirdi! O gencin yaptığı yanına kalmadı

Pes dedirten görüntü İstanbul'da kaydedildi. Bir genç, birlikte motosikletle seyir halinde olduğu kız arkadaşıyla yer değiştirdi. O gencin yaptığı yanına kalmadı, bakın nerede yakalandı.

Kız arkadaşıyla motosiklette yer değiştirdi! O gencin yaptığı yanına kalmadı

İstanbul Kağıthane Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ömer Çetin (24), kız arkadaşını arkasına aldıktan sonra motosikletiyle seyretmeye başladı.

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Kız arkadaşıyla motosiklette yer değiştirdi! O gencin yaptığı yanına kalmadı

Genç sürücü bir süre sonra cadde üzerinde giderken trafikte kız arkadaşıyla yer değiştirdi. Yaptığı hareketi arkadaşına kaydettiren Çetin, görüntüleri izlenme uğruna bir de sosyal medya hesabında paylaştı.

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Kız arkadaşıyla motosiklette yer değiştirdi! O gencin yaptığı yanına kalmadı

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

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Kız arkadaşıyla motosiklette yer değiştirdi! O gencin yaptığı yanına kalmadı

Polis evinde ulaşamadı ama peşini bırakmadı
Görüntüleri incelemeye alan trafik ekipleri, Çetin’in kullandığı motosikletin plakasının 33 TT 906 olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsın adresini tespit eden ekipler, evine gitti ancak Çetin’e ulaşamadı.

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