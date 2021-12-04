'Kıyasçılar' otomobil fiyatlarını uçuruyor! Onunki 200 bin TL ise kadarsa benimki 220 bin TL eder
Otomobil fiyatlarındaki artış hız kesmeden sürerken, sanal alemdeki 'kıyasçılar' da artışları tetikliyor. Otomobil fiyatlarındaki artışı stokçuların yanısıra kıyasçı araç sahipleri de tetikliyor. Online platformlarda, “Onun arabası 200 bin TL ise benimki 220 eder” mantığıyla sanal belirlenen fiyatlar arz sıkıntısı nedeniyle daha da yükseliyor.
Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışları stokçu bayi, galeri ve filo şirketlerinin yanı sıra online platformlarındaki ilanların da tetiklediği ortaya çıktı. Şöyle ki, otomobil fiyatlarının her geçen gün arttığını gören araç sahipleri aracının değerini ölçümlemek için muadillerine bakıp online platformlara ilan veriyor.
O ilanı gören bir diğer araç sahibi yüzde 10 üzeri fiyat belirliyor. Başka bir ilan sahibi ise aynı nitelikteki aracı için bu sanal oluşan fiyatı baz alıyor. O da aracının fiyatına 20 bin TL daha ekliyor.
Birbirine kıyasla yapılan bu fiyat belirleme hali kısa süre sonra sanal bir ekonomi doğuruyor. Eskiden araç arzından sıkıntı olmadığı için sanal fiyatların bir etkisi yoktu.
Ancak son dönemde çip kriziyle başlayan, kurdaki hareket ile tırmanan araç arz sıkıntısı nedeniye sanal fiyatlar artık gerçeğe dönüşmeye başlamış durumda...